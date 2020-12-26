立法院會日前上演萊豬相關行政命令表決大戰，過程中，民進黨立委林淑芬、劉建國、江永昌棄權未投票，民進黨團表示會送紀律委員。前民進黨立委段宜康昨(25日)在臉書表示，3位跑票立委不是紀律和團結問題，「公然質疑執政團隊維護國人健康的誠意、能力才是關鍵。」不過，有網友則反嗆「第一次覺得曲棍球那次的可信度比本文高」。

段宜康在臉書貼文寫下，「我們告訴社會，因為黨團和執政者對美豬進口的把關措施有信心，才有立場硬性要求黨籍立委一致投票支持。」他稱，黨團成員也因為相信行政部門的執行能力，所以即便面對在野黨和部分媒體的羞辱、威脅，仍然堅定支持執政團隊。

關於萊豬行政命令相關表決，段宜康認為，根本和信仰和價值毫不相干，「而是對行政部門的誠意和能力之信任投票」，等同對總統和內閣的信任投票；至於最後有3名立委跑票，段宜康憤怒地說，「如果這樣公然質疑執政能力的背叛行為，居然可以唏哩呼嚕混過去。那麼，這樣唾面自乾的執政團隊，就去你的聖誕老公公吧！」

貼文曝光後，有網友並不認同段宜康觀點，留言表示「段委員，我第一次覺得您昏聵，而且沒想到到了如此地步」、「公然質疑執政黨都不行?你不覺得這樣的想法跟某政權很像嗎？」「三人只是插著表決卡，有出席沒表態，何來背叛？」另外也有人認同表示「該處分就處分！立委再培養就有了」、「最討厭食碗內看碗外的人」。

(中時新聞網)