總統蔡英文宣布，明年元旦開放美國萊豬與30月齡以上美牛進口，為國內政壇投下震撼彈。雖高達7成民意反對萊豬進口，蔡政府仍執意通過，遭質疑難道不怕拖垮2022與2024年選情？中興大學國家政策與公共事務研究所教授袁鶴齡表示，民進黨選情勢必受到負面影響，但「反中牌」終究是民進黨的「提款機」，否則蔡也無法拿下817萬史上最高票，這正是蔡政府有恃無恐的原因。

袁鶴齡26日接受香港媒體《中評社》訪問，針對萊豬政策對藍綠政治聲望的消長影響，袁分析，民進黨全面執政處理相關議題的手法，卻遠比國民黨2012年全面執政時粗糙蠻橫，加上民進黨昨是今非的態度，更引發民眾怒火，故民進黨民意必然受挫，而國民黨則可能因強打食安等民生層面而加分。

袁鶴齡進一步分析，已有多份民調顯示民眾對萊豬進口的反對，最大的疑慮來自食安問題。國民黨以民生角度出發，藉民生議題去凸顯民進黨的政治操作，這是相對高明且易博得社會認同的策略；2018年藍營推動的反核食、反空污等公投案，都獲得多數民意支持，可見民生議題足以跨越政治藩籬，所以反萊豬對國民黨必有正面效益。

然而，袁鶴齡直言，民進黨也知道強推萊豬對政治聲望的傷害，且2018年大敗的慘況近在不遠處，但蔡政府仍執意蠻幹的主因，就在他們有信心2024年大選能「扳回一城」。至於蔡政府的信心來源，就是「反中牌」這台「提款機」——只要中國大陸因素存在的一天，民進黨就不斷有政治操作的空間，最後關頭仍能催出選票，否則2018年縣市長選舉慘敗，也不會在2020年總統大選拿下史上最高票。民進黨將目標放在2024年大選，2022年地方選舉就沒那麼重要了。

(中時新聞網)