屁孩又鬧家樂福，偷偷戳破水果的外包裝、偷喝飲料再放回架上。(圖/翻攝自Dcard)

高雄一間家樂福21日才爆出有屁孩公然就地對貨架小便、坐在地板上抽菸，沒想到昨又有人大鬧新北三重的家樂福，不但亂戳破水果外包裝，還騷擾女客人，最後還偷喝飲料再放回架上，超扯行徑讓網友看完超憤怒，而家樂福收到網友私訊後則表示，已將疑似拆封的飲料全面下架，並向警局備案了。

一名網友昨在Dcard上發文表示，前幾天在Dcard上看到高雄家樂福遭2名年輕男子「尿洗貨架」就覺得很瞎了，結果今天又看到有人大鬧家樂福，直接拿飲料起來喝，又放回去架上，這人的腦袋裡面都裝什麼？

從影片中可見，一名男子先是在家樂福中騎腳踏車亂晃，後又跑到販售糖果的地方弄亂擺設，接著又將水果的外包裝戳破，再騷擾穿著短裙的女客人；最扯的是，這名男子還直接把飲料打開喝完，再偷偷放回架上，隨行拍片的友人則全程大笑，毫無阻止之意。

貼文引起網友熱議，「Ｘ....有夠扯」、「素質真差」、「是看到前篇的人紅了，所以也來鬧？」、「猴子真多，家樂福吉起來」。其中也有網友私訊受害店家「家樂福蘆洲店」，而業者則回應「已全面檢查沖泡飲料是否有被拆封，疑似拆封的已全面下架。」而家樂福也去警察局備案，並表示後續會持續針對商品進行嚴格把關，為消費者提供更安全的購物環境。

屁孩再鬧家樂福，偷喝飲料放回架上，店方怒報警。（圖／蘆洲分局提供）

因店家認為貨損並不嚴重，暫不提告，但偷喝飲料屬公訴罪，警方依法將涉案的楊男送辦，而騷擾女客人的部分，確認該女客人為同夥，並無涉不法。

(中時新聞網)