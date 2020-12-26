彰化一名女大生小珍（化名）控訴，歐姓男大生今年一月間到她住處讀書，關燈後二人發生性關係，因為自己有雙重人格，發生關係時為「14歲人格」，因而歐男提告性侵，但彰化法院看完學校監視器後發現，小珍事後還與歐男牽手到學校餐廳用餐，與一般遭違反意願為性交者的反應大相徑庭，因而判決歐男無罪。

小珍報案時指稱，歐男事發當日下午5時到她租處一起讀書，二人讀到累了就到床上休息，沒想到歐男竟脫掉她衣物硬上，雖然多次強調婚前不要發生性行為拒絕，仍被對方性侵得逞。歐男到案時否認辯稱，2人當時是在氣氛愉悅下合意性交，若小珍反抗，大聲呼救他人一定會聽到，而且兩人結束後還一起到校內的超商用餐。

據「ETtoday新聞雲」報導，小珍偵訊時稱自己具雙重人格，另一個人格是14歲的女孩「當時在床上的那個人格喜歡他，但不是我，真的我並不喜歡他， 當他壓在她身上時，她有跟他說很多次不要，可是他一直說以後會娶她」。

彰化地院勘驗校內監視監視器畫面發現，小珍與歐男發生關係後仍手牽手行走，歐男還摟小珍的腰，與一般遭違反意願為性交者之反應大相徑庭，對小珍指控遭性侵存疑。另外小珍的閨蜜也證稱，小珍有打電話告訴她被性侵，但語氣相當平靜，事後跑去找她，竟看到二人手牽手，執意跟歐男一起去吃飯。

法官認為，檢方舉證不足，無法認定歐男確實對小珍有強制性交行為，因此判歐男無罪，全案可上訴。

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(中時新聞網)