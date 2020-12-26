Santa KAI doesn't need to come down the chimney.



He drops gifts in from 30 feet. pic.twitter.com/NMqOJQK0Wz — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) December 25, 2020

就算籃網明星後衛厄文做出多離譜的言行舉止，他的場上表現仍讓人不得不肯定！厄文26日在耶誕大戰投21中13，含三分球投10中7，貢獻全場最高37分，外加8助攻、6籃板，帶領籃網123比95痛宰地主塞爾提克，開季2連勝進帳！

光在上半場，厄文就摘17分，但在打完上半場，籃網仍以51比54落後，杜蘭特卻在第3節火力全開，個人包辦16分，帶領籃網超前，加上籃網兩大球星末節繼續開火，轉眼擴大領先到20分以上，塞爾提克完全被轟到毫無還手餘地。

除了厄文火力全開演出，杜蘭特表現也不遑多讓，全場投16中9，含三分球投4中3，拿29分、4籃板、3助攻與2抄截，不過其他3名籃網先發得分都沒上雙，板凳也只有利佛特拿下10分，他卻出現誇張7失誤，賈瑞特艾倫9分、11籃板。

完全被厄文、杜蘭特比下去的塞爾提克「雙探花」傑倫布朗、塔圖，則以布朗27分、8籃板表現較佳，塔圖也有20分、8籃板，史馬特13分。塞爾提克當家主控肯巴沃克仍因膝傷缺陣，至今仍無復出時間表，也讓他們無法拿出真正實力應戰。

(中時 )