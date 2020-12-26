64歲澎恰恰今年8月投下震撼彈，承認因近年拍電影四處借錢，最後欠下2.4億債務不堪負荷，宣告破產。近來澎恰恰忙工作還債，最近他上博恩網路節目《狗屎寫手》，上台後照工作人員的講稿發言自嘲，先是說就算全台灣每人送他一元也還不了債，又脫口出道多年最紅的作品是自瀆光碟，澎恰恰雖聽到講稿一度愣住，還是敬業搞笑表演，令人敬佩。

澎恰恰最近上《狗屎寫手》發表演說，節目中他戴著耳機上台依聽到的講稿進行脫口秀，起初他先拿自己的大鼻孔自嘲，接著說：「這裡林森北路出入混雜，等下如果有討債的跑進來，大家記得躲進我鼻孔裡」，「全台灣一人給我一塊錢，也還不了我的債務」。

澎恰恰上博恩的網路節目《狗屎寫手》。（圖／翻攝自STR Network Youtube）

澎恰恰又聽從指示跟著說：「我出道至今有許多作品，最紅的是05年的自慰光碟」，讓澎恰恰一度趴下說不下去，最後仍敬業地繼續說著自己當時付了4千萬還是要不回來，「所以勸大家，沒事別自瀆」，又說還好自己現在已經沒錢，也沒人要勒索他。

話鋒一轉，澎恰恰照講稿說，他以前主持《鬼話連篇》其實一點都不可怕，「最可怕的是我的人生」，以前他可以同時主持4、5個節目，現在只能主持自己的道歉記者會，又虧：「我的徒弟許效舜在我破產後都不拿錢來，不孝順」。

過程中澎恰恰多次因為講稿尷尬難以說出口，最後還是大方自嘲，展現出資深藝人的深厚綜藝功力，網友讚：「蠻佩服澎恰恰的，有多少人願意面對自己的債務呢？」、「澎哥風度真好」、「澎哥人真的很棒，滿滿的地獄梗（哏）」、「澎哥表現很大器，讚讚」。

(中時新聞網)