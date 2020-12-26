高雄今天上午8點28分發生芮氏規模4.2地震，震央位在大寮，最大震度楠梓3級。
南部網友今早在PTT表示，有聽到地鳴的聲音，沒多久就發生地震，「頓時晃了一下，嚇我一跳」、「地震感覺不小，滿搖的」。
這起地震震央位在高雄市政府東偏北方10.9公里（大寮），深度33.6公里。根據氣象局觀測，震度最大的地方在楠梓，達3級；高雄市、旗山區、台南、屏東都是2級。
(中時新聞網)
高雄今天上午8點28分發生芮氏規模4.2地震，震央位在大寮，最大震度楠梓3級。
南部網友今早在PTT表示，有聽到地鳴的聲音，沒多久就發生地震，「頓時晃了一下，嚇我一跳」、「地震感覺不小，滿搖的」。
這起地震震央位在高雄市政府東偏北方10.9公里（大寮），深度33.6公里。根據氣象局觀測，震度最大的地方在楠梓，達3級；高雄市、旗山區、台南、屏東都是2級。
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