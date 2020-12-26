TVBS信望愛永續基金會25日晚間舉辦「2020聖誕愛無限音樂慶典」由趙岱新搭檔楊佩潔主持，以LIVE節目方式，邀請蔡琴、巫啟賢、Bii畢書盡、家家、周興哲、HAOR許書豪等重量級歌手溫暖獻唱，與大家線上零時差共度佳節。

擔任開場的巫啟賢獻唱〈這是奇妙恩典〉、〈我神真偉大〉等歌曲，對疫情的一年，巫啟賢表示，人生有兩件事都會過去，一件是好事，最好的時候會過去，第二件是壞事，最壞的時候也會過去，「所以好的時候過好日子，壞的時候撐著，因為黑暗的時刻總會過去」，他透露大女兒今年因為疫情關係從美國回來，所以全家人又可以一起過聖誕節。

接著Bii畢書盡帶來〈Better fly〉、〈LOVE MORE〉，以及剛於平安夜上架的新歌〈念念不忘〉，他透露每一年聖誕節都跟粉絲、家人們一起度過，今年因為疫情，沒法跟粉絲面對面，「但能在直播上相見，也是一種幸福，我很開心能站在台上，也要把這份喜悅送給大家」。也希望明年可以更加突破自我，也期許身邊每一個人能永遠健康，更希望疫情造成的一切，都能盡快回復正常。

歌手HAOR許書豪選唱〈愛無限〉、〈別再叫我哥〉，以及富有聖誕氣息的〈白色願望〉。今年底將推出新EP〈Nonstop〉的他表示，大家今年都不好過，希望藉由這個作品帶給大家一種出發的感覺，「很多人因此停擺，可是我認為撐過去就是你的了」。家家這次演唱〈命運〉以及點閱已破6200萬的〈家家酒〉等金曲，以回歸質樸的嗓音帶給大家最溫暖的感動，希望把不好的所有事情都留在2020，然後一起迎接新的年度，「希望大家互相祝福，好的意念互相傳遞。」

情歌王子Eric周興哲一連帶來〈怎麼了〉、〈以後別做朋友〉、〈你好不好〉，「周式唱腔」一現聲，在線也掀起觀眾感人美好的點點回憶。周興哲表示：「雖然在疫情期間，但我們還可以一起在線上過聖誕節，很開心。」期待2021年可以多辦演唱會或見面會，多多見到粉絲，也希望新的一年可以繼續保持快樂的心情。

擔任壓軸的蔡琴特別精選〈你的眼神〉、〈被遺忘的時光〉 2首經典曲送給觀眾，她說：「希望我今天唱的歌，對您來說，有一股新的提醒，最後在這裡祝福大家，新的一年，希望你的生活充滿了力量，而真正的力量，並不是來自於大聲，也不是來自於用力，真正的力量來自溫柔，希望你新的一年，每一分每一秒都溫柔的對待自己，溫柔的對待別人。」

「2020聖誕愛無限音樂慶典」將於26日晚間八點到十點於TVBS歡樂台重播。

(中時 )