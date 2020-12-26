中國科學技術大學合肥微尺度物質科學國家研究中心副研究員袁嵐峰26日在陸媒《環球時報》撰文指出，最近，中國的量子電腦「九章」引起世界轟動。卻有一些輿論鼓吹惡性競爭甚至「科技冷戰」，一副挑撥離間、恨人有笑人無、唯恐天下不亂的嘴臉，格調實在太低。誠然，中國近些年來在量子科技一些領域取得了重大成果，整體上走在世界最前列。但科技是全人類共同的事業，一個國家的科技進步不是另一個國家的損失，任何人對科技事業做出貢獻都值得歡迎。

袁嵐峰表示，「九章」用光學體系，處理「玻色子取樣」這個問題，取樣1分鐘獲得的資料，現有最強的經典電腦需要算一億年，相比之下，「九章」快了100萬億倍。用術語來說，它實現了「量子優越性」，即量子電腦相對於最強的經典電腦的優越性。相關論文發表在《科學》雜誌上，許多國際專家盛讚「九章」在基礎科學與實驗技術上的突破。

袁嵐峰稱，2019年，谷歌第一個宣布實現了量子優越性。他們用的實驗體系是超導線路，處理的問題是「隨機線路取樣」。谷歌的量子電腦「懸鈴木」取樣200秒獲得的資料，當時最強的經典電腦需要算一萬年。所以科學界公認，谷歌實現了量子優越性。

袁嵐峰分析，「九章」和「懸鈴木」都是量子電腦領域的重大進步，是各國科學家共同努力把科學推向前進的成果。然而，也有一些西方媒體發出了酸溜溜的聲音。例如有報導引用相關專家觀點，稱「九章速度遭質疑」。「懸鈴木」對錯誤十分敏感，不允許任何一個錯誤發生，而「九章」即使有錯誤，似乎仍然可以有信號出現。此外，「九章」的「明顯劣勢」在於它不是一個「可程式設計」意義上的電腦。

袁嵐峰坦言，「懸鈴木」在可程式設計方面確實優於「九章」。不過量子電腦的特點在於，它不是針對所有問題都優於經典電腦，而是僅對於某些特定的問題有快速的量子演算法。所以當前的主要目標，是對某些問題，真正造出一台超越最強經典電腦的量子電腦。這就是「九章」和「懸鈴木」的成就。

如果我們有一台可程式設計的量子電腦，它什麼都能幹，卻什麼都幹得稀鬆平常，不能超越經典電腦，那麼它的價值就小多了。這就是為什麼學術界都把實現量子優越性作為當前的里程碑，而不是可程式設計。

袁嵐峰強調，這些都還限於技術性討論，問題是相關報導把中美在量子技術領域取得的一些突破與「量子博弈」扯到一起，稱「量子科技是中美近年來競爭最為激烈的領域之一」，「九章」論文發表同時美國科學家首次實現持續的遠距離量子傳送。一些輿論鼓吹惡性競爭甚至「科技冷戰」，一副挑撥離間、恨人有笑人無、唯恐天下不亂的嘴臉，格調實在太低。

(中時 )