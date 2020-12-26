【愛傳媒葉毓蘭專欄】民進黨2020年的耶誕節給全體國人兩個大禮：第一個是外國人染疫後在全國亂竄，使防疫破功，讓國人帶著恐懼跨年。

第二個是放任有毒萊豬用行政命令強硬闖關，讓2021年以後全體國人，每一餐都要心懷恐懼。陳時中部長和防疫人員都很辛苦，但是人民對於不明不白的疫調資料，這樣的恐懼，難道就不辛苦？

記者想了解事實，只得到阿中部長以「你就不用再問了，反正就是指揮中心公布的為準」；台北市議員徐巧芯轉發選民對案765軌跡說法，馬上遭到指揮中心恫嚇開罰。

相對於紐西蘭籍的案765行蹤處處保密，案32的逃逸失聯移工待遇就天差地別。國人返台十四天隔離，紐籍機師只要三天；國人檢疫期間上網咖重罰一百萬，紐籍機師全台北跑僅開罰三十萬。

全民一起努力的成果，難道就如萊豬強制進口一樣，見特定洋人就只能處處讓步嗎？

陳部長面對國人、東南亞移工格外強硬，動輒以提告重罰恐嚇，但是面對洋人就是膝蓋特別軟。

尤其只要不合己意的意見，即使是國人，不管是醫生、民代、民眾，都以提告來恫嚇，這樣防疫的雙重標準，國人要怎麼安心？

作者為立委、前警大教授

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(中時新聞網)