【愛傳媒陳朝平專欄】伊朗裔紐西蘭及機長染疫後趴趴走，隱瞞疫情不說，還規避疫調。

指揮中心「配合演出」，疫調內容公布一半，還好，網路傳出更詳細的足跡疫調報告，指揮中心惱羞成怒，居然要查水表，要追查洩密。

指揮中心發言人莊人祥說，不管是真是假，都不能隨意轉傳，如果是真的就是散布，違反傳染病防治法；如果是假的就是散布假消息。

請問莊人祥：指揮中心公布的疫調是真的？還是假的？真的，沒話說，如今證實網路傳出的才是疫調實情，那麼，指揮中心公布假疫調消息，是否應該按散布假消息法辦？

陳時中回答記者追問時說：「你就不用再問了，反正就是指揮中心公布的為準」？意思是說，指揮中心有發布假疫調的權利？民眾沒有知悉真疫調的權利？

當執政者有說謊的權力，且有阻止、制裁民眾說真話，知悉真相的權力時，誰還會相信指揮中心的疫調報告？誰還會相信指揮中心的疫苗政策？誰還會相信指揮中心購入的新冠疫苗真有效力？

美國疫情嚴重，世界第一，指揮中心對於由美國入境台灣的旅客的防疫措施卻較其他國家為鬆弛。指揮中心嚴防印尼移工代疫入境，卻任由仲介公司將移工置於高傳染風險的環境中。

指揮中心嚴罰自主管理的菲律賓移工開門8秒取物，卻幾乎決定不罰違規嚴重的紐籍機長。

指揮中心不公布染疫機長和關係密切的廣達女，足跡到達過日本交流協會，似乎間接隱匿國安會秘書長顧立雄與經濟部長王美花與日本代表泉裕泰可能染疫及周遭人員是否應自主管理等問題。

從堅持餵食國民萊劑美豬，到紐籍機長案的尾荒腔走板，十足暴露了民進黨政府，舔美舔日，舔萊豬、舔核食、舔澳洲紅酒、歧視東南亞人民。

如今，居然連五眼聯盟的紐西蘭，也舔將起來了！這樣的民進黨，還真有出息！

作者為資深媒體人

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(中時新聞網)