立法院三讀通過民法成年年齡下修至18歲，結婚年齡修正男女均為18歲；並設有緩衝期2年，預計於2023年元月起實施。政大法律系副教授劉宏恩昨(25日)在臉書發文直言，「這個法律修正後的社會衝擊恐怕會比想像中大」。

劉宏恩認為，這是意料中的事情，畢竟，在現行法律體系中，18歲以上未滿20歲的年齡長期處於一種「尷尬年齡」的狀態。他以自身在大學教育現場為例，「我不知道以後各大學科系究竟還有什麼理由，要為『成年人』舉辦『新生家長親師座談會』？」

劉宏恩舉例，未來大一大二同學們想要休學，將完全不需要家長同意，不想念的同學也不能任由家長越俎代庖來代為註冊，以後學校勢必要面對許多憂心如焚、來拜託學校但校方愛莫能助的家長。

針對未來恐出現的問題，劉宏恩認為，社會及學校怎麼看待18、19歲的年輕人，以及怎麼看待他們的決定的「社會態度」，並不是law in books的問題，而是law in action的問題；他說，前者只要把六法全書上的白紙黑字改一改就可以，後者卻是更為複雜且深遠的事情。

最後，劉宏恩也喊話，大家應該要認真想想，「我們的社會各界及各機構行號，大家是否都知道該好好準備、必須要調整自己的態度及長久慣習了呢？」

(中時新聞網)