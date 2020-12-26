昨(25日)是一年一度的聖誕節，街上路邊店家隨處可見相關的裝飾，充滿濃濃的過節氣氛，大陸綜藝節目《明星大偵探》昨播出的內容中，原本布景也應景的放了許多聖誕樹等裝飾，卻在播出時莫名全被打上馬賽克，導致許多畫面看來有9成幾乎都是糊糊的，引來網友討論，也有人虧雖然明白聖誕節是外國人的節日，但此舉畫蛇添足，像是種文化自卑。

大陸廣電總局常出招管理綜藝節目或娛樂圈的電影等其他作品，先前有過「限古令」，要求大家不要一股腦拍古裝片或穿越劇，又因為限韓令導致一堆有韓國藝人參加的作品，上映日期一延再延。最近廣電總局又出招，下令「不為違法失德藝人提供公開出鏡、發聲機會」，使范冰冰、先前捲出軌緋聞的李小璐、文章等人都被點名。

《明星大偵探》第一集有許多畫面都出現莫名馬賽克。（圖／翻攝自微博）

昨播出的《明星大偵探》中，來賓因聖誕節服裝都採紅、綠色打扮，拍攝地點也布置了許多聖誕樹，卻在播出時被後製加上了霧化或馬賽克效果，讓人看了哭笑不得，有人猜測：「聖誕節是英美的過年，就像美國人不過我們的春節一樣，我國為什麼要過聖誕呢？」並指文化雖然應該兼容並蓄，但支持政府立場不應該提倡，「期待著美國人人過春節的那一天，那將是我中華民族文化輸出成功的體現」。

網友評論。（圖／翻攝自微博）

而大部分的網友還是對聖誕樹被打碼的作法無法接受，直言一開始錄影時別放就好，批評：「不管是什麼原因，滿屏的馬賽克真心太彆扭了！」、「看著太難受了，但基於我對明偵的愛還是能看下去」、「芒果你有病吧​」、「到底是文化自信還是文化自卑」，而該節目第二集又將馬賽克都除去，網友指：「第二期沒碼的話，能不能把第一期的馬賽克給去掉啊，看著真的很不舒服」。

(中時新聞網)