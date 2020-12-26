蔡英文總統發布總統令，准最高行政法院院長藍獻林退職，特任該院庭長吳明鴻為最高行政法院院長。而吳明鴻的妻子，就是蔡英文的表姊，消息曝光後，引發各界關注，有網友表示「家天下的最佳寫照!」
67歲的吳明鴻，國立政治大學法律系學士、地政系碩士，是司法官學院18期結業，歷任新竹、臺北地方法院檢察處檢察官、桃園、板橋地方法院法官、臺灣新竹地方法院、臺灣臺北地方法院士林分院法官兼庭長、高等法院法官等；而吳明鴻接任最高行庭長的人事令，定31日生效。
吳明鴻表示，最高行政法院院長的工作責任重大，接任以後會加緊努力，如果外界認為現在的最高行政法院已經很努力，接下來他將更加努力。
吳明鴻的妻子是蔡英文總統的表姊林美珠，吳是蔡的表姐夫，雙方親屬關係讓這項人事案引發關注。消息曝光後，有網友認為「正常」；不過，也有網友批「一家人」、「民主、法治又更進步了」、「真的做到權利一把抓」、「用民主當幌子，在搞家天下」。
(中時新聞網)
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