四道菜將近2萬元！一名網友分享外送訂單的截圖，其中包括焗烤、義大利麵、牛小排和塔香蛤蜊，前面三樣菜的價格落在100、200元，但塔香蛤蜊卻要價1.8萬，讓消費者與外送員都看傻直呼，比五星級還貴，貼文也引發網友熱議。

一名網友昨在《爆廢公社公開版》發文分享，有錢的人的生活就是這麼樸實無華且枯燥，一餐直接吃掉我半個月的薪水。從截圖中可見，這份訂單中有奶油煙燻蠟腸焗烤、豪華白酒蛤蜊義大利麵、香烤牛小排以及塔香蛤蜊。

其中前幾道料理的價格都很正常，分別是239、249與188元，但到了塔香蛤蜊，價格卻突然暴增，要價18800元，讓外送員當場看傻眼，而消費者本人其實也在訂單上詢問「是高級蛤蜊嗎？18800元？比五星級還貴」，而訂單下方則顯示要用現金結帳。

超扯價格引發網友討論，「不是啊！那個塔香蛤蜊是吃黃金長大的嗎？而且為什麼你發問卻還是買下去？」、「叫客人當場打開那一萬八是什麼，直播開箱」、「蛤蠣裡面有珍珠否？」、「這是給熟客點的蚌殼女妖精」、「這蛤仔是蚌精等級的大小」。

(中時新聞網)