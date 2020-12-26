根據火箭官方26日公布最新傷情報告，確定中鏢的小肯揚馬丁與麥克勒摩處於自我隔離階段，沃爾、考辛斯、艾瑞克戈登與梅森瓊斯列在7天隔離名單，克萊門斯因傷缺陣，代表火箭終於湊足9名可以上場球員名單，也將飛往波特蘭備戰。

如此一來，開幕戰因為參賽人數不到8人取消的火箭，27日作客面對拓荒者比賽應可順利舉行，屆時將有「大鬍子」哈登、塔克、伍德、史特林布朗、卡波克洛、豪斯、努瓦巴、泰特與布洛崔克湯瑪斯等9人可以上場，人手可說相當短缺。

其實不僅27日客場遭遇拓荒者比賽只有9人可用，因為火箭下一戰在29日前往丹佛面對金塊，恐怕也只能用9人輪替，因為沃爾、考辛斯、戈登與瓊斯至少要到31日才可出關，也還無法確定是否來得及趕上明年元旦主場遭遇馬刺比賽。

火箭目前不只需要處理內部相當嚴重的新冠疫情，還要跟其他球隊討論交易哈登的可能性，目前傳出籃網、塞爾提克仍有興趣續跟火箭談判，而且這筆牽涉到哈登的交易案，很有可能必須拉進第3方球隊，反正看來火箭還要亂一段時間了。

(中時 )