南韓一名吃軟飯59歲男子，去年1月買彩劵中了頭獎7億8千萬韓圜（約新台幣2000萬元），但一夕致富後，變得眼睛長在頭頂上，開始瞧不起曾經跟他吃苦的52歲妻子，不時口出惡言、暴力相向，同年底，夫妻倆為了購買土地發生爭執，結果被妻子從他手中奪下鐵鎚，遭猛力敲打頭部當場死亡。

據韓媒《中央日報》，這對夫妻結縭20多年，住在慶尚南道昌原市城山區，但丈夫平時不工作，都是靠老婆擺路邊攤賺錢，豈料老公2019年1月中了樂透頭獎7億8千萬韓元，本以為夫妻倆從此苦盡甘來，可是丈夫卻開始瞧不起糟糠之妻，不時出言惡言、甚至動粗，讓妻子懷恨在心。

同年12月23日下午1時許，妻子無意間得知丈夫瞞著她，私下貸款買了慶尚南道昌寧郡的土地，兩人為此發生口角，丈夫氣得跑到倉庫拿鐵鎚威脅妻子，過程中卻被搶走鐵鎚，遭情緒失控的妻子猛敲頭部達20多下，當場爆頭慘死。

人妻在昌原地院一、二審中辯稱，當時看到丈夫從倉庫拿取鐵鎚作勢威脅，因覺生命受到威脅，才會激動從丈夫手上奪取鐵鎚並毆打，屬於「正當防衛」。不過法官不接受她的辯解，卻不被當庭法官接受，仍將她判處12年徒刑，三審大法院維持同樣刑責。

(中時新聞網)