英國爆發變種新冠病毒，華航一架CI082航班，明晚將搭載120人自倫敦返台，疫情指揮中心嚴陣以待！據了解，該班機旅客入境後，將接受疾管署安排，搭乘檢疫巴士直接入住檢疫所14天，確保變種病毒不會隨著國人旅行「木馬屠城」。

華航證實，CI082班機表定倫敦時間26日晚上21:15起飛，台北時間27日晚上18:15抵達。華航將配合疾管署指示，引導旅客有秩序下機，安排集中檢疫。現場協助的地勤人員，也會穿戴口罩、隔離衣等裝備，落實防疫。

為因應變種病毒，指揮中心宣布，12月23日起，自英國返台及過去14天內有英國旅遊史者，入境後一律至集中檢疫所檢疫14天，目前已有20多人入住。

長榮航空已率先停飛倫敦航線，國內只剩華航持續營運；但華航已取消明年元旦航班，後續狀況仍在觀望。不少旅英台人擔心沒飛機回來，紛紛預訂機票趕年底前返國，「已經很久沒看到一架飛機載100多人了」。

全台集中檢疫所共3206間房，現入住約1000多人，防疫能量還算充足，針對從英國返台的人潮，指揮中心也已做好準備。

(中時新聞網)