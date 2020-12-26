單身10年的正妹小涵（37歲，化名）在相親銀行認識了位38歲的黃姓男子，雙方相談甚歡陷入熱戀，但黃男卻自稱駭客表示找到小涵的性愛影片，表示需要用錢才能好好擺平，期間還不斷威嚇她，小涵雖知自己曾未拍過性愛片，但也被他嚇得竟把身上所有存款、向銀行借款給了黃男142萬元，黃男事後翻臉不認帳，小涵立刻斬斷情線並提告，黃男不但認為無所謂，還回到相親銀行繼續找新對象，讓小涵相當氣憤，小涵事後在網路上揭發黃男的真面目，沒想到卻引來許多曾遭黃男欺騙的女子回覆，表示黃男就是個職業愛情詐欺犯。

小涵在與黃男分手隔天，黃男馬上回到相親銀行要求媒合新對象，但一方面卻又一直挽回小涵，但只要小涵提到性愛影片、騙錢、負債等關鍵字，黃男馬上翻臉不認，對自己聲稱可以下架性愛影片一事裝傻到底，還反控小涵負債是太愛血拚，讓小涵氣的牙癢癢，決定上網公布黃男惡行。

小涵將自己的遭遇寫在網路，這個時候就有1位化名恩恩的女子表示自己在5年前就被黃男以同樣手法詐騙，交往期間搞得恩恩人財兩失，黃男最後甚至還主動要求女方主動對他「逼婚」，並由女方支付所有費用，忍無可忍的恩恩認為黃男一切都是為了錢，決心分手，恩恩希望女孩子在挑選對象時睜大眼睛，「否則被騙還不知道。」本刊致電黃男，但至截稿前未取得回應。

小涵給了142萬元給黃男下架性愛影片，最後黃男拿到錢卻不認帳。（圖／翻攝畫面）

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(中時新聞網)