化名小涵（37歲）的正妹因10年感情空窗，去年在相親銀行認識黃姓男子（38歲），兩人一拍即合陷入熱戀，但小涵卻發現黃男會利用各種名目向她索討金錢，其中包括黃男自稱在網路上找到小涵的性愛影片，需要用錢來將影片下架，豈料小涵付了142萬元後，黃男卻翻臉不認帳，還要脅恐嚇他跟黑白兩道都很熟，小涵憤而提告詐欺，但黃男始終不認詐欺，本月高院判黃男無罪，他目前還活躍在各大交友網站上，就怕還有下個受害女性，對此律師葉書佑表示，若黃男堅持是借貸關係，那麼小涵可以考慮提起民事訴訟，追討這筆「借出」的142萬元。

小涵回想兩人交往的一個月，她除了花了142萬元給黃男處理根本不存在的性愛影片，她甚至還跑去跟銀行借款，就為了買名貴的禮物送給黃男，兩人經常為了金錢吵架，若是小涵不願意支付錢，黃男便會生氣怒罵小涵，最後小涵忍無可忍決心分手，事後才知道一切都是騙局，就連黃男曾送的精品名牌服飾，也都是假貨，讓小涵大嘆自己「被愛沖昏頭」。

事後小涵提告黃男《詐欺罪》，黃男始終供稱自己是向小涵借錢，絕無詐騙一事，本月高院審判黃男無罪，也讓小涵相當擔心她的錢拿不回來。

對此，律師葉書佑表示，若黃男認為是借貸關係，那麼小涵便可以提告民事，要求對方將借款返還；另外，葉書佑也提醒民眾，在網路交友時，若有遇到可疑的對話，第一時間一定要自我蒐證，或是告知身邊的親友，維護自我權益。本刊致電黃男，但至截稿前未取得回應。

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(中時新聞網)