民進黨立委吳思瑤。（圖／取自羅智強臉書）

立法院24日處理有關開放進口美國萊豬相關法案，在民進黨人數優勢下，9大行政命令全數輾壓通過，黨內卻有林淑芬、劉建國、江永昌3人棄權未投票。民進黨籍立委吳思瑤上台發言時，屢次強調進萊豬的理由是「不讓中國得利」，言論引起各界論戰。台北市議員羅智強回嗆：「妳的意思是林淑芬想讓中國得利，是中共同路人？」言論一出，獲得超過2.1萬網友按讚。

針對萊豬進口相關法案未與民進黨團一致性投票，林淑芬24日在臉書表態，這些年來為人民守護食安的堅持始終如一，無論是揭發頂新黑心油、校園禁用基改食品、落實食品標示等等，立場從未改變，顧及到國際外交經貿的情勢，開放是不得不的決定，我們希望管理的配套要具體落實。她直言，「若因堅持理念和價值而被黨處分，我坦然接受。」

羅智強昨日（25）在臉書發文，表示：「一句話電爆吳思瑤。吳思瑤說，不讓中國得利所以護航萊豬進囗，所以萊豬阿姨，妳的意思是林淑芬想讓中國得利，是中共同路人？真不理解，這些人是邏輯被狗吃了？還是良心被狗吃了！」

文章一出，一日內即獲得超過2.1萬人按讚、超過1450則留言與435次分享。網友紛紛留言：「人可以綠到如此沒人性，真是見識到了」、「下架無心思瑤！萊委必有惡報！」「本是同根生，相煎不手軟？」「這執政黨出事就怪東怪西怪前朝怪大陸」、「要罷免她先處理中選會：是否公正、公平、公開吧！不要搞了好幾個月，像高雄罷免陳致中這樣」、「因為每次選舉把中國拿出來就會當選，當然不怕啦」。

(中時新聞網)