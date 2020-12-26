退役球員帕楚利亞(Zaza Pachulia)在耶誕節大戰前受訪談論公鹿與勇士的兩位大將，也就是他的前隊友「字母哥」阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)、柯瑞(Steph Curry)。帕楚利亞是少數和這兩人都同隊過的球員，他認為這兩人各有長短，並不是沒辦法守住的。

帕楚利亞告訴《信使報》說：「阿提托康波需要射手在他身邊才能發揮最強戰力。我後來在活塞跟他對打過，葛瑞芬負責守他，德拉蒙和我協防。他仍有辦法得分，但他若沒有射手，我們會贏。特別是在七戰四勝的季後賽他這種傾向更明顯。」

耶誕大戰的結果是公鹿狠狠修理了勇士。帕楚利亞說：「柯瑞需要格林與波格特幫他擋人、製造空間，克雷(湯普生)能夠幫上忙，因為對手不敢放空克雷，或是有杜蘭特這麼強的隊友，讓柯瑞得以盡情揮灑。否則你若有一個強力防守者，加上一位長人在籃下守著，就算是柯瑞也施展不開。」

帕楚利亞提到，他回鍋公鹿時(2013-15)阿提托康波還很菜，首季只有6.8分、41%命中率，英文也講不好。但他注意到阿提托康波擁有美國夢，「我從未見過如此渴望成功的人，即使是很多優秀球員也不具備的。」

(中時新聞網)