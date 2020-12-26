1名葉姓男子因與前女友有30萬債務糾紛，今年8月16日凌晨約女方外出談判，未料女方找來陳姓男子等11位友人，將葉男押走後帶往一處廢棄工廠囚禁並輪流凌虐，還用束帶綑綁後關進狗籠，並施打海洛因，葉男的表弟得知哥哥被人押走單獨前往救人，未料只見被打得全身是傷且奄奄一息的表哥，經緊急送醫後仍然不治，警方獲報後立火速逮捕11名施暴惡煞，法醫解剖認定器官衰竭、毒品中毒休克，檢方依傷害致死等罪嫌起訴陳等5人。

警方調查，葉男和林姓前女友分手後有財務糾紛，女方疑似欠了一筆債務，經過葉男多次追討後仍沒著落，8月16日凌晨2點多，葉男友打給林女要求外出談判，雙方各自帶著友人到場。

但雙方談判過程中，葉男的轎車遭到對方開走，葉男也不甘示弱將對方的車也開走，同時也將林女一併帶走。但是該輛車卻裝有衛星定位系統，於是立刻召集大批人馬前往找葉男尋仇。

帶頭的陳姓男子帶著4車11人，在凌晨4點多前往湖口找到葉男後，立刻仗著人勢眾，將葉男當場押走，帶往姜區一處廢棄工廠，接著11人就輪流持棍棒毆打葉男，等到葉男奄奄一息，還將他關進狗籠內，雙手用束帶綁門上。

當在現場還有一名曾姓女子到場，竟然眼見葉被關在狗籠裡面，全身是傷、毒癮發作竟冒然拿自備的海洛因替葉施打。葉男的表弟得知哥哥被押走後，立刻連繫對方後單獨到現場救人。

但是葉男表弟一到場後，眼前只見自己的表哥早已被打得遍體麟傷，只剩下最後一口氣，當場苦苦哀求對方趕快送醫，但是這群惡煞根本不理，直到表弟表達願必賠償後才放人，但是葉男被送往醫院後，發現手腳全遭打斷，內臟嚴重受損而傷重不治。

檢方偵結，依傷害致死、妨害自由、私刑拘禁等罪嫌起訴陳男、曾女以及另外三名惡煞等5人，本案還有一名盧男在逃通緝中。

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(中時新聞網)