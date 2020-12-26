羅志祥被周揚青踢爆劈腿、喜愛多人運動後，9年感情宣告劃下句點，演藝工作也全面停擺，不過先前標籤關注爆乳網紅郭鬼鬼帳號引發熱議，沒想到今日凌晨，郭鬼鬼竞曬出和羅志祥的公開合照，再次引發關注。

郭鬼鬼在IG曬出與羅志祥的合照，並直誇羅志祥的潮牌是「心中的聖誕禮物首選，超帥、超愛、超好看」，還不忘附上愛心符號，足以見得她對此聖誕禮物有多滿意，照片中只見她手指比出「七」托著臉頰，並對鏡頭擺出甜美微笑，羅志祥則是比出YA的姿勢，引發熱烈討論，其中有網友留言：「旁邊那位是泳池哥嗎？」，對此郭鬼鬼則回應：「不是喔，泳池被拆了」，足以見得兩人的好交情。

郭鬼鬼曬出與羅志祥的合照引發熱議。（圖／angelakuo0504 IG）

羅志祥之前大多在限時動態中分享潮牌實穿照，沒想到IG有47萬人追蹤的網紅郭鬼鬼，有次到羅志祥潮牌店附設的咖啡廳喝咖啡，並表示：「再忙也要和妳喝杯咖啡」，還標註羅志祥潮牌店帳號，隨後羅志祥也轉發分享，立刻引發網友議論。

網紅郭鬼鬼之前曬出躲桌下的痛哭影片，只見她以哭聲念著：「好可怕，我不要出去」，由於和和謝忻地震趴地痛哭片極度相似，因此被推測是在嘲笑謝忻，對此郭鬼鬼則回應：「不要有這麼邪惡的想法」。

(中時新聞網)