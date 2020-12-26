民進黨政府堅持明年元旦起開放美國萊豬進口，雖然綠委林淑芬、劉建國、江永昌棄權未投票，但民進黨團挾人數優勢，表決通過萊豬9項行政命令，豬肉的萊劑殘留新制，也將於明年1月1日起施行。資深媒體人韋安對此表示，反萊的後續政治海嘯效應，發起「罷萊委」的台北市議員羅智強，已成為民進黨「天敵型」的政治人物。

韋安在臉書寫下，罷萊委是羅智強第一個開槍，後來立院表決有3名綠委棄權；他認為罷免萊委會從口號，轉為行動，甚至影響到下次立委選情，因為蔡英文宣布進萊豬那一天，羅智強就建議黨主席江啟臣發動「反萊豬公投」，且在萊豬立院闖關成功後，「反萊豬公投」也排入國民黨的期程。

對比幾十萬學生推動的太陽花學運，引發的政治海嘯，韋安直言，反萊豬的後續政治海嘯效應，「羅智強一個人戰力和腦力，扮演著驚人的角色，他已成為對手陣營，『天敵型』的政治人物。」

網友附和表示，「罷萊委的成敗，決定台北市長誰出線」、「羅的戰力遠勝公子哥呢」；不過，也有人質疑「羅智強有辦法發動幾十萬學生嗎？」

(中時新聞網)