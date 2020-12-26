最新一期《亞洲週刊》以蔡英文總統為封面，專題報導台灣「民選獨裁」的真相，對此，民進黨立委王定宇反嗆，這不是黑色笑話，什麼才是？

王定宇25日在臉書發文表示，《亞洲週刊》長期支持「一國兩制」、打壓香港民主自由，顯然與其他國際主流媒體背道而馳，《亞洲週刊》不僅立場親中，更把港警當作是2019年的風雲人物，極力打壓香港民主，對於這種把港警鎮壓反送中運動的照片當成封面之媒體，這樣的媒體支持「真獨裁的中共」、支持「獨裁附庸的港府和港警」，然後來指控民主台灣民選總統獨裁，這不是黑色笑話，什麼才是！

王定宇指出，台灣從總統到里長，通通要定期改選，國會還有會丟豬內臟、造假影片的在野黨制衡監督，無從獨裁！「只有像中國那種可以修憲把任期改無限的體制，才夠格稱獨裁」。

王定宇感嘆，國民黨似乎只要能反小英，什麼都撿到菜籃裡，連這種「一國二制」《亞洲週刊》，國民黨都能稱讚、分享、支持，難怪這種政黨的黨主席會把「變造影片」當成小事。

《亞洲週刊》日前在臉書公布最新一期封面，為蔡英文穿龍袍的畫面，標題以《台灣民選獨裁幕後綠營新威權主義現象》為題，封面專題內容則以《反滲透法》、中天新聞台不予換照與「查水表」、網軍風潮等諸多事件為例，加上採訪民進黨創黨大老在內的政壇人士、學者，分析認為蔡英文執政已逐漸偏向獨裁、成新威權領袖。

(中時新聞網)