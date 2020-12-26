看來剛到湖人的薛洛德，想要用場上表現證明自己應該可以賺更多錢！根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基26日報導，薛洛德已在本季開打前，拒絕湖人提出2年3340萬美元續約報價，雙方預計將在明年2月中旬重新展開續約談判。

上季效力雷霆場均18.9分、4.0助攻與3.6籃板的薛洛德，是湖人在今年休兵期間透過交易從雷霆換來的，目前他跟湖人僅剩1年1550萬美元合約，所以湖人想要早點跟他完成續約，沒想到薛洛德卻先拒絕了，畢竟他自認還可賺更多。

薛洛德目前已經成為湖人先發控衛，且在開幕戰交出14分、12籃板及8助攻的接近大三元表現，看來很有可能成為湖人本季完成連霸的關鍵人物之一，所以他才想要等到明年2月，也就是打完上半季之後，再用場上表現或數據進行談判。

畢竟湖人下季可以提供薛洛德大約年薪1860萬美元的先發續約，也讓薛洛德與他的經紀人沙拉希斯認為，湖人絕對有辦法給薛洛德更優渥的續約條件，接下來就看27歲的薛洛德，能否續在場上提供穩定表現，讓湖人更心甘情願砸錢留人。

(中時 )