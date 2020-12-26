台灣女孩周子瑜5年前在韓國以TWICE成員身分出道，挺過初期的風風雨雨，一舉一動都吸引著粉絲關注，最近她和團員上《SBS》年末舞台，可見她一身黑白洋裝打扮，頭戴著白色優雅圓帽，一出場就讓粉絲讚美爆，還有人誇她頗有奧黛麗赫本的氣質，拱子瑜未來可以跨足演員身分去拍電影。

21歲的周子瑜在TWICE中不僅是忙內（年紀最小之意），傲人身高與美腿也常引來觀眾注意，2年前她登上TC Candler 百大美顏評選獲得第二名，去年更首次奪冠，逆天美貌獲得肯定，今年的「TB WORLD」百大美女榜，第一名則由土耳其小姐漢德埃賽爾（Hande Erçel）奪下，子瑜雖僅排在第8名，仍不減外界對她美貌的誇讚。

子瑜被讚超適合古典美裝扮。（圖／翻攝自微博）

最近逢年末，新冠肺炎疫情嚴重，韓國娛樂圈仍不停歇地舉行各類年末舞台或頒獎活動，昨TWICE獲邀參加《SBS》年末舞台表演，周子瑜壓倒性的美貌登上當地論壇討論文，有網友以「像拍攝完電影後出席活動的TWICE子瑜今日份美貌」為題目發文，曬出子瑜當晚身穿黑白洋裝，頭戴氣質圓帽美照，引來網友留言。

子瑜美貌讓網友笑說「美到失語」。（圖／翻攝自微博）

韓國論壇《theqoo》其他網友說：「美到失語，根本不像人類」、「像香港老電影中的美女演員」、「我媽也問我她是誰，太美了」、「希望子瑜可以在韓國待久一點」、「支持她去拍電影，古典美超適合她」。

韓國網友讚嘆子瑜美貌。（圖／翻攝自微博）

(中時新聞網)