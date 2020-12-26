民進黨桃園市議員王浩宇罷免案，11月由中央選舉委員會審查通過，將於明年1月16日投票。羅智強今日爆料，指「罷王總部」收到監察院的「來函關切」，想了解罷王的募款狀況。羅痛批，蔡政府已經把台灣搞成「查水表共和國」了，簡直就是「順我者昌，逆我者查」；民進黨明著搞雙標式的查水表，目的就是要恫嚇其他想要發動罷免「民進黨不希望你去罷免的人」，蔡政府儼然是個掌握媒體資源、國家資源、全面東廠化的準獨裁政府。

羅智強今日在臉書以「陳菊，又來查水表了，這次查罷王總部的水表」為題發文，稱「罷王」收到監察院的「來函關切」，痛批蔡英文的政府已經把台灣搞成「查水表共和國」了，「順我者昌，逆我者查」；他痛批，「查羅智強306元政治獻金，不查陳明文300萬高鐵現金；查蘇偉碩的毒豬言論，不查蔡英文的毒牛標語；查罷免王浩宇的募款，不查罷免韓國瑜的募款」、「王浩宇發文恫嚇，說罷王總部違反政治獻金法，不但募到的450萬元要沒收，還要再罰900萬元，總計1350萬元。」

羅智強抨擊，現在的民進黨已是明著搞雙標式的查水表，目的簡單又清楚，就是要恫嚇其他想要發動罷免的人。羅強調，罷免需要經費，但如果是罷免民進黨想罷免的人，你可以去募款，但如果是罷免民進黨不想你去罷免的人，敢募款就查你水表，「大家知道，罷免有多難了吧？」

不僅如此，羅智強指出，就像罷王總部的唐平榮先生、邱仁德先生，他們對面站著的是一個，掌握媒體資源、國家資源、全面東廠化的準獨裁政府，但他們仍堅定的推動罷王，我們一起向他們致敬；也要告訴陳菊、告訴民進黨：「你東廠，我不怕！1月16日，罷免王浩宇！」

(中時新聞網)