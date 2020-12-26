「很多政治人物最喜歡說，兩岸關係不好，台灣經濟一定不會好。」但財信傳媒董事長謝金河認為，這話正好相反，原因在於兩岸關係和好時，台灣人才、資金外流大陸，2012年馬英九總統執政時期，大陸不斷來台招商，台灣經濟卻陷入困窘，台股徘徊在7000點上下，這兩年兩岸關係不好，但國人對台灣經濟信心度卻逐漸上升，國際大廠來台設廠，台灣成了全球新生產基地，這是台灣經濟再起的新動能。

「從兩岸貿易依存度來看，中國是台灣最大的出口市場，這是肯定的。」謝金河在財訊雙週刊撰文指出，2020年前11個月，兩岸雙邊貿易總額是2356.9億美元，年成長12.8%；其中，台灣出口到中國（含港澳）達1817.1億美元，年增15.6%，這比台灣前11個月出口總值3122.9億美元，年增4.2%高出很多。

「台灣出口到中國占58.18%，而中國對台灣的出口539.8億美元，年成長8.4%，台灣對中國的順差是1277.3億美元，如果少掉中國這一塊，台灣的出口鐵定轉成逆差，從數字可以看出兩岸貿易的依存度及重要性。」

「很多政治人物最喜歡說，兩岸關係不好，台灣經濟一定不會好。」謝金河認為，這話正好相反，主要原因是兩岸關係和好的狀態，台灣的人才、資金移動到中國最活絡。2012年是馬英九總統執政時期，中國大陸從地方到中央絡繹不絕來台灣招商，台灣民眾赴中國大陸工作上百萬人。

「但台灣經濟卻陷入困窘，股市每日成交500、600億元，台股徘徊在7000點上下，那個時候，一份民調調查國人對經濟的看好度，看壞台灣經濟的逾9成，兩岸關係非常好，台灣經濟卻陷入谷底」。

謝金河表示，2020年是兩岸關係最差的一年，中國大陸軍機、戰艦頻頻擾台，但兩岸貿易熱度卻有增無減，這是因為美國制裁華為、中芯，中國大陸必須從台灣進口半導體及資通訊產品；因此，兩岸關係不佳，照樣無法阻擋兩岸經貿發展的熱度。

他指出，過去30年，台灣經濟鎖進了中國大陸，善用中國廉價勞力的台商快速崛起。不過台商近年逐漸把生產基地移向越南等東協國家，高階製造逐漸移回台灣。據經濟部最新資料，台商回台投資金額已逾1.158兆。

謝金河說，下一個30年，科技創新成了最大驅動力量，台灣與美國又重新連結，眾多國際大廠來台設立AI實驗室，或是人才育成中心，台灣成了全球新生產基地，這是台灣經濟再起的新動能。而台積電就是在這個力量牽動下，卓然有成的典範。

他強調，這些年台灣離不開中國，中國更離不開台灣，兩岸人才、資金移動也決定台灣的命運；往下看30年，台灣的氣運轉折正在上升軌道上，大家不要把台灣看得太扁！

(中時新聞網)