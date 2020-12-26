南瀛天文館天文科普講座，民眾聽得津津有味。（南瀛天文館提供／劉秀芬台南傳真）

迎接2021年，台南市南瀛天文館於1月1至3日舉辦「WOW~你的外星朋友」連假系列活動，1月1日至1月3日出生的壽星，入園享天文展示館、星象館星象劇場免費參觀優惠，活動還有機器人模型組裝、好玩科學攤位、自製星球燈DIY課程，讓大小朋友來到天文館度過一個趣味洋溢的元旦假期。

人類進行搜尋地外文明（SETI）計畫至今已20多年，但至目前為止還沒有找到足以證明外星智慧存在的證據， 但我們仍對外星生命充滿了無限的想像。南瀛天文館在元旦連假期間將以外星生命為主題，讓大小朋友可以化身外星人挑戰天文館各項任務。

除了日本修曼機器人遊戲、鋼彈機器人模型組裝，還有1月1日及2日限定的機器人陀螺耐力競賽，現場報名即可參賽，合計最高勝出者還可獲得精美好禮。

另外現場憑有價票根即可暢玩科學攤位，有「第三類接觸」DIY可配戴式外星人造型配件、「飄浮飛碟」在玩中學習角動量守恆原理等好玩科學。

南瀛天文館於連假期間還有多項好康優惠，生日在1月1日至1月3日這3天的壽星，於元旦連假期間來園享有天文展示館、星象館星象劇場免費參觀。元旦連假期間還有日晷餐廳特定餐點優惠及星空小棧自有文創商品8折折扣。

除了各種好康優惠和趣味活動外，南瀛天文館也同時為天文迷準備了各項特別活動，元旦連假3天中午12點半加映《極地企鵝上太空2─流星之謎》，透過企鵝與北極熊的太空冒險，民眾得以瞭解地球神奇的自然現象和太陽系行星的祕密。

1月2日的大師天文講座及晚間的星空導覽，帶領大家一窺天文的奧妙，解密銀河系中是否存在數百萬個我們正在尋找文明。1月3日夜間還特別加碼舉辦讓人驚喜連連、驚呼不斷的「象限儀座流星雨」觀測活動。

南瀛天文館近年大受歡迎的天文親子課程，也將於1月2日及1月3日登場，由專業講師教授3D列印，帶著家長孩子一起動手製作專屬你的外星朋友。還有搭配館內設施體驗推出的「星球祕境」自製星球燈課程，製作專屬星球燈，課程名額有限，歡迎至南瀛天文館官網報名。

(中時 )