33歲蔡先生平日常應酬，又沒運動，4、5年來體重從70幾公斤狂飆到118公斤，日前到醫院健檢赫然檢查出，肝指數竟是正常值10倍，合併重度脂肪肝及高血脂。亞大附醫肝膽胃腸科醫師曾晟恩為鼓勵他，揪他PK減肥。蔡先生靠著每天至少快走1小時、杜絕宵夜，3個月後竟減20公斤，大勝曾醫師的17公斤。

「褲子都要重買了！」蔡先生說，他近年來體重狂飆破百，被朋友取綽號「0.1噸人」，同時出現疲倦、頭暈及高血壓，連走路都會喘，與曾醫師PK減肥後，發憤每天至少快走1小時，且杜絕宵夜誘惑，沒想到，3個月後竟然瘦了20公斤。

曾晟恩指出，蔡先生抽血檢驗發現GOT／GPT指數高達415／159 U／L（正常值在40 U／L以下），超音波檢查發現有重度脂肪肝，膽固醇指數也異常。若沒有積極改善，未來恐導致各種疾病上身，為鼓勵蔡先生消脂保肝，他主動約定一起調整飲食和培養運動習慣。

「我雖減重17公斤，輸了，但也找回健康！」曾晟恩說，他因工作忙碌，常忽略飲食控制與運動，常因久站進行檢查工作，而導致膝蓋疼痛，也出現中度脂肪肝及血脂肪等問題，他透過時間飲食限制法，並減少醣類攝取，不但精神變好，膝蓋痛也不藥而癒。

(中時 )