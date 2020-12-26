全球受到疫情影響，商業模式出現重大改變，電子商務已是未來產業的發展主流！看準市場趨勢，非凡國際電商公司明（27）日下午2時在台中世貿中心3樓大禮堂，舉辦一場「跨境電商經濟論壇」，邀請6位電商達人，分享電商賺錢的寶貴經驗。

非凡國際電商公司執行長陳菲菲表示，受疫情影響，電商抬頭，社群網絡成為新流量來源，疫後生活型態大改變，健康醫療產業加速改革。「跨境電商」是近年熱門的新興國際貿易型態，也是台灣企業到個人，皆可嘗試的新通路，跨境電商發展快速，營銷模式、創新策略也不斷推陳出新。

例如運用FB、IG、LINE、部落格、YouTube形成「社群電商」，更可讓消費者轉型成為經營者，創造三贏局面。

根據經濟部統計處今年4月發布的專題中，台灣今年首季零售業網路銷售額共為811億元，年增19.1%，突顯後疫情時代電子商務發展潛力。 歲末年終，迎接全新2021年的到來，非凡國際電商公司27日將於台中世貿中心舉辦「跨境電商經濟論壇」，邀請到億萬富翁成功心法創辦人黃千碩，分享「全球最新創富趨勢」與「新網路經濟重整企業命運」；非凡電商執行長陳菲菲，分享「疫情下，全球跨境電商新商業模式」；非凡電商網路行銷達人 Kenny老師，分享「在家一支手機 400天收入一億」成功見證；吳紹琥醫師分享「健康是疫情間最重要的財產」；還有縱橫影視界40年的劉尚謙，分享「斜槓創業讓生命更精彩」；街頭藝人鼓手陳曼青，分享「夢想的力量，創造無限可能」。

非凡國際電商表示，2021全新的一年，期許幫助更多家庭，透過跨境電商在家就能共享全球兆元市場，讓每個家庭不擔心工作因疫情中斷。

(工商 )