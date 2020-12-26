民進黨政府無視民意反彈，強行開放美國萊豬進口，國民黨雖因在立法院席次過少無力阻攔，但國民黨智庫副董事長連勝文特別跑去門市購買優質的國產豬肉，以實際的行動支持國產豬肉。

連勝文今早在臉書發文表示，萊豬在執政黨護航之下，即將侵門踏戶進入台灣！保護自己及家人最好的方法，就是拒買萊豬！同時用實際的行動去支持台灣的豬農，以及優良的台灣肉品！

連勝文還說，自己一定要為台灣豬加油，因為他被這麼多人尊稱為「神豬」這麼多年，如果在這關鍵的時刻不為台灣豬發聲，那神豬這個稱號豈不是白叫了？所以他特地跑去台灣優良肉品商－信功肉品，在台北的新門市，以實際的行動購買他們的台灣豬肉及相關肉製品！

連勝文說明，信功就是前一陣子被行政院長蘇貞昌誣指支持萊豬而商譽受損的台灣優良肉品企業。民進黨大官嘴吐不出象牙，只會亂罵跟胡扯，結果打擊到台灣企業辛苦多年所建立的品牌與商譽！民進黨越是惡搞，人民就更要用實際的行動，去力挺這些真正在為台灣經濟及台灣豬農奮鬥的優良廠商！

連勝文呼籲大家不要再期待當權者會為民眾的健康把關了！自己的健康自己顧，自己的豬肉自己挺，請大家一起來為台灣豬加油！

(中時 )