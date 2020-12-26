高雄市林園區前天下午發生一起車禍，只見一黑一白的自小客車在鳳林路往林園方向的路上競速，黑車突然在路口失控，撞上右側水泥牆，又打滑呈180度急轉彎，再擦撞白車才停下；因撞擊力大，黑車車輪當場飛落，所幸未波及其他車輛，後方車輛行車紀錄器錄下車禍過程，車中人嚇得驚喊：「阿娘喂！」影片被PO網後，網友酸「很棒的聖誕禮物，超療癒」。

黑車自撞後，輪胎噴飛滾落，過程被後方車行車紀錄器拍下。（圖／翻攝臉書「八卦村」社團）

該起車禍發生在前天下午15時27分許，當時駕駛黑色自小客的顏姓男子疑似和白色自小客車的駕駛在大寮區鳳林二路路段競速，行駛在一處路口時，因前方有車輛變換車道，顏男措手不及，急踩煞車卻失控打滑，自撞一旁的水泥牆後，再擦撞白車，黑車的車輪當場滾落噴飛，顏男臉部受傷。

車禍過程被後方行車紀錄器錄下，駕駛驚呼「嚇死人」，車中的婦人則嚇得說「阿娘喂！」，影片事後被PO上臉書「八卦村」社團，引起網友熱議，網有一片倒狂酸「比小朋友玩賽車電玩技術還差」、「看了真舒坦」、「重播好多遍，療癒啊」、「大家別噓，這真的是故意的」；警方則指，顏男事後酒測值零，將進一步調查是否因競速引發車禍。

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(中時新聞網)