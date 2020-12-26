一名女網友在臉書社團Dcard以「靈異體質者遇到的請求」為題發文表示，因為祖父是風水師，阿公是殯葬業鋼琴師，自己有遺傳到靈異體質，透露高中時期有一天在走廊上被一位「校草等級顏值」的機械科學長攔住：「學妹，妳禮拜五放學有空嗎？來我家一趟」，當時她心想，這難道是傳說中的搭訕嗎，學長想要告白嗎？於是立刻豪爽答應：「可以呀，我那天有空！」。

原PO表示，到了禮拜五早上，她一邊哼著：「愛情來的太快，就像龍捲風～」，然後換上黑色蕾絲成套內衣去上課，滿心期待放學後與學長在校門口會合，見面後，學長帶路去他家，一路上因為很害羞，都不敢跟學長講話。

女網友表示，高中時被一位學長邀到家中，學長目的是請她幫忙「看家中是不是有鬼？」（圖／翻攝自DCARD臉書粉專）

「到了有點舊的四層樓透天，學長打開他家的門，接著說：學妹，你可不可以幫忙看我家是不是有鬼？我最近睡覺都會做惡夢，啊，妳會看風水嗎？順便幫我家看一下。」原PO聽後當場傻眼回說：「學長，所以你約我到你家，是要看有沒有鬼？」。

原PO表示，當時她只好無奈回說：「好吧！」然後就到每層樓檢查，回到一樓時就跟學長：「你家很乾淨，沒有鬼，然後我不會看風水，麻煩你找別人」，學長回了：「沒有就好，那妳早點回家吧，掰掰。」讓她心裡氣呼呼「不多留我一下嗎？不一起吃個飯嗎！」

原PO事後透露，其實學長家採光很差、陰氣超重「我還在客廳遇到一個阿飄，但我才不告訴他呢？」有了這次經驗，原PO只要遇到有人約去家裡，都會先問對方幹嘛，還詢問網友：「有靈異體質的各位，會不會遇到親友們的請託呢，你們會很熱心的幫忙嗎？」。

(中時新聞網)