法國通報出現第一起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）新變種病毒病例，同時境內確診與死亡病例攀升，當局擔憂這個歐元區第2大經濟體出現新一波疫情。

英國衛生部長韓考克（Matt Hancock）14日說，英國病例攀升可能與英國的新變種病毒有關，目前已驗出1000多起新變種病毒病例，主要出現在英格蘭東南部。

在英國與南非發現傳播速度更快的新變種病毒後，全球多國近日關閉與這兩個國家的邊界，以防控疫情。

法國衛生部今晚說，第一起病例是住在英國的法國公民，患者是在19日從倫敦抵達法國，沒有出現症狀，已在法國中部圖爾市（Tours）的住家自我隔離。

確診者是21日在一間醫院接受採檢呈陽性反應，驗出新病毒株。

法國衛生部在聲明中說，衛生當局已對照顧這名患者的醫療專業人員展開接觸者追蹤，被視為容易感染的接觸者同樣也將隔離。

法國衛生部長維宏（Olivier Veran）21日坦言，變種病毒可能已在法國現蹤。

義大利有關當局已在一名羅馬患者身上驗出新病毒株，世界衛生組織（WHO）通報丹麥有9例、荷蘭與澳洲各有1例。

法國過去24小時新增2萬262例COVID-19確診病例，境內確診累計達254萬7771例，染疫不治病例新增159例，累計共有6萬2427人病故，為全球第7高。

(中央社)