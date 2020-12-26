台灣旅日左投陳偉殷日前確定與阪神虎簽下一紙2年400萬美元的合約，將回到日職起點的中央聯盟繼續打拚，但他坦言，心中第一志願仍是留在羅德，但感受到阪神誠意，一度猶豫不決，最後是在老婆建議下幫助他做出決定。

本周末在高雄澄清湖棒球場舉行的「2020國泰真殷雄棒球訓練營」是陳偉殷確定加盟阪神後的首個公開活動，談到自己情定阪神的原因，陳偉殷說：「阪神跟中日、巨人都是很有歷史的球隊，除了誠意外，阪神在季後賽也是很有機會的，畢竟打球打這麼久還是會希望是有打季後賽機會的球隊，因會讓自己更有更明確目標。」

受到疫情影響，陳偉殷6月時遭水手隊釋出，9月時獲得羅德青睞，暌違9年再返日職，季末4場出賽都繳出優質先發成績，球季後傳出有多支球隊對他感興趣，最終他選擇加盟阪神。

「不能說是焦慮，應該說是猶豫不決吧！」陳偉殷說道，「畢竟羅德給我的機會很特殊，是在球季快結束，他們也很努力幫我弄到簽證，我也跟隊友相處的不錯，有機會的話也是想留下來跟大家一起打拚，畢竟今年是比較可惜一點，希望明年能有好結果，我的第一個願望本來是希望能回到羅德。」

陳偉殷認為，棒球場上的結果就是很難預測，在經過各種考量後，加上阪神的誠意打動了他，「既然這樣又可以回到中央聯盟、回到熟悉的感覺，甲子園又是很有歷史的球場，蠻多因素都讓我覺得可以放心去做決定。」

在猶豫不決時家人適時給予陳偉殷意見，讓他能夠做出決定，「老婆說，既然我們感受到那邊的誠意，為什麼不能放下這個想法，我們去大阪說不定會有更好的結果。所以我也更放心，畢竟老婆給我一個更大的方向，讓自己更能去明確決定這件事情。」

(中時 )