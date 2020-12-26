10月底遭遇馬國女大生遇害，校園安全備受矚目的長榮大學，前天傳出3名男子藉口介紹宗教、傳播福音名義並假借請客吃飯，要求學生上車同行，學生察覺可疑，通報校安中心，目前調閱校內700多支監視器，釐清3男足跡，歸仁警方表示，看到學校臉書留言主動聯繫校方，25日親訪該名學生，後續也將配合校方將加強校園周邊巡邏，避免憾事再度發生。

長榮大學祕書長管美燕指出，這起事件發生在前天，學生昨天通報校安中心，校方ㄧ接獲就根據學生通報時間調查3名男子入校時間點，同步調閱監視器畫面確認3人是如何進入校園？初步了解3人確實曾在校園出沒。

管美燕提到，學校對於進出校園外部人士車輛全部採實名制登記，針對入校傳播福音一事，若非本校教職員工生及家長、合作廠商等，校方會進一步查證是否有受邀。

歸仁警方表示，在臉書發現這則訊息和留言後，就主動聯繫長榮大學，校方也配合調查暸解，昨天已與遇案學生訪談，目前在調查釐清3名陌生人士身分。初步了解，3男企圖宣揚宗教理念，學生隨即拒絕。

警方強調，該校曾發生女大學生遇害的憾事，校園安全受到高度關注，學生警覺性也高，雖未遭到詐騙或受到暴力、言語威脅等情況，但已主動通報校方，警方也相當重視，將配合校方積極調查，並加強校園周邊巡邏，避免憾事再度發生。

(中時 )