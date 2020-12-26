◎七股鹽山觀光新景點 許願蘑菇Good

迎接2021年，台鹽公司在台南七股鹽山打造高達6公尺高的巨型「Good!菇菇!」許願蘑菇裝置藝術，為園區注入濃濃年節氛圍，台南市長黃偉哲24日到場參觀，並期待七股鹽山在吸睛的大型裝置藝術帶動下，成為國人年節旅遊的好去處。

◎無心插柳 楊梅落羽松祕境爆紅

又到欣賞落羽松美景的時節，楊梅鄉間有處私人林地，地主10年前無心插柳，讓大片土地搖身一變，成為民眾口中的落羽松祕境，2年前還曾被市府相中，成地景藝術節布置的一環，由於氣溫漸降，楊梅落羽松也穿上漸層的緋紅羽衣，不少遊客爭相拍照打卡。

◎浪漫薰衣草田 西湖新亮點

苗栗縣政府農業處配合教育處智慧農業子計畫，今年在西湖鄉龍洞村種植6分多地的薰衣草田，薰衣草陸續綻放，農業處預計花期可到3月底，縣長徐耀昌22日前往西湖推廣休閒農遊，在薰衣草田直播宣傳，浪漫紫色花海搭配薰衣草創意商品，成為西湖鄉觀光新亮點。

◎來吉部落新地標 塔山光之樹吸睛

受新冠肺炎疫情疫情影響，今年國旅大爆發，嘉義縣阿里山鄉塔山下的來吉部落全村僅300多人，因景色優美，吸引不少遊客前往，來吉村長武正清表示，阿管處目前正在建置來吉文化廣場，加上嘉縣文化基金會與藝術家高培樺合作的《塔山光之樹》，勢必能讓來吉的觀光更有看頭。

◎信義鄉踏雪尋梅 喝茶泡好湯

南投花卉嘉年華─信義鄉「踏雪尋梅」，20日在信義鄉農會梅子夢工廠開鑼，縣長林明溱表示，今年梅花預計將於元月上旬大爆發，花海盛況可期，歡迎民眾揪朋引伴，到信義鄉賞梅、喝高山茶、泡好湯，品嘗在地特色美食。

◎台南古蹟5選4漫遊券 150元玩到飽

無懼疫情衝擊，台南市古蹟景點2020年營收破1.8億元創新高，市府文化局明年元旦將開賣2021年「台南古蹟漫遊券」，暢遊赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城、1661台灣船園區5選4，只要150元，今年漫遊券收入就達1000萬元，在新興景點夾擊下，表現不俗。

更多新聞請看中時電子報+QRCODE

(中時新聞網)