氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」指出，最新歐洲模式模擬，30日冷鋒通過、「寒潮爆發」，天氣「急凍」，上半夜北部空曠地區已降至7度左右、都會區降至9、10度；氣溫劇降、千萬要注意保暖，而31日清晨，北台率先降至此波「寒流」的最低氣溫，台北都會區恐僅約7、8度；而其他區域的最低氣溫，31日夜至元旦晨，嘉義以北平地最低氣溫亦可降至5度左右。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬，這波「寒流」秉性乾冷，故只有在下週三冷鋒快速通過時，給北部、東北部帶來局部雨，花東局部短暫雨的機率；30日晚北台灣漸轉乾、雨漸停；31日則為西半部晴朗，東半部多雲偶有零星短暫雨的天氣；1日清晨東半部水氣略減少，仍有些低雲，對部分地區迎「曙光、日出」的活動，有略受干擾的機率。

吳德榮提及，最新歐洲模式模擬顯示，此波「寒流」於30日晚至31日，8百公尺至2千公尺高度的大氣，氣溫已降至零度以下，而北部主要降水從下週三清晨到傍晚，晚上雨漸停；故大屯山、七星山於30日傍晚至晚上，有一些飄雪的機率，不過即使有、量也不多，因當時雲層不厚、且正逐漸消散。而太平山則在30日晚至31日也有一些機率。

(中時 )