主打讓消費者「吃在地、享當季」，網羅金門在地農漁畜牧產品的「安心農民市集」，一早就湧進搶購人潮。（李金生攝）

金門「安心農民市集」今（26）日上午在縣定古蹟總兵署廣場開市，好產品加上好天氣吸引鄉親捧場，其中又以水試所優惠出售的白蝦、金目鱸魚最搶手，大排長龍十分熱鬧!

這項由縣府與縣農會共同主辦，主打讓消費者「吃在地、享當季」，網羅金門在地農漁畜牧產品的「安心農民市集」，結合地區安全蔬菜、百花蜜、有機草莓、有機黑木耳等農產品，以及縣水試的白蝦、金目鱸魚及水獺文創商品，再加上金沙鎮蔬菜產銷班第一班於26日(星期六)提供「黑蒜頭小籠包」、第二班於27日(星期日)提供「高粱酸白菜水餃」試吃，內容豐富多樣。

今天上午9時開市，一早就湧進人潮，縣水試所攤位更是大排長龍，圍著攤位區繞了整整一大圈，裝滿1只透明便當盒的白蝦只賣250元，1條30公分大小的金目鱸魚也才賣300元，搶購盛況讓排在後半段的民眾好焦慮，就擔心賣光了，白跑一趟。

潔淨的有機蔬菜也非常受歡迎，婆婆、媽媽一把又一把買回家，讓逛總兵署的台灣遊客也很羨慕，都說「金門人真福氣！」可以吃到縣府和農會掛保證的農漁牧產品，要是在台灣很快就搶光光。

縣府建設處表示，這項戶外市集的活動時間是 26日至27日上午9時至下午2時。水試所今天準備好幾大箱的魚、蝦，不到1小時就賣完，只能等到明天上午再補貨進場，請要買的鄉親多加留意，以免錯失優惠特賣機會。

縣水試所優惠出售的白蝦、金目鱸魚最搶手，大排長龍十分熱鬧！（李金生攝）

多樣農漁畜牧產品上市，安心市集讓民眾買得開心、放心。（李金生攝）

金沙鎮蔬菜產銷班第一班現場提供「黑蒜頭小籠包」試吃活動。（李金生攝）

現場也有縣水試所的「水獺」文創商品攤位，讓安心市集多了一些「創意」。（李金生攝）

(中時 )