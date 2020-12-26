小孩子頑皮嬉鬧，磕磕碰碰在所難免，但大陸的這個孩童案例，就真的玩太過火了！大陸廣東惠州市一名男童，日前在托育機構內玩耍時，與一票同學在房間的上下床舖嬉鬧，結果被其他同學，從背後猛力推一把，整個人以「倒頭栽」姿勢，直接從上層床鋪倒栽蔥墜落，頭部大力撞擊地板，當場顱內出血送醫。

綜合陸媒報導，這起兒童間的嬉鬧意外，是發生在本月21日中午，位於惠州東湖的一間雙語學校，有一票學生在宿舍內玩耍，現場無人看管。

而從監視器上的畫面發現，先是一名身穿紅衣的男孩從一張床，跨越到另一張床上，然後再從上鋪跳下；而受傷送醫的男孩，則是爬到床的上鋪，和另一名男孩打鬧，後來他想離開時，遭另一個同學，冷不防地從後面推了一把，造成他的腳部勾到床框，之後整個人倒頭栽墜落，頭部先重摔著地，當場痛到哀號。

後來校方緊急將從上鋪摔落的學生送醫急救，被診斷出顱內出血，所幸經過搶救治療後，已經沒有生命危險。校方表示，關於後續責任歸屬問題，推人跟被推的兩名學生的家長，目前仍在和托育機構協調中。

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(中時新聞網)