高雄市小港區沿海一路和力群路口前天下午發生一起曳引車追撞貨車的車禍，由於貨車上滿載油漆桶，桶內白漆灑滿路面，遠看就像一片靄靄白雪，民眾目擊拍照PO網，由於當晚就是聖誕平安夜，網友好奇問「聖誕老公公來了嗎？」警方指車禍雙方駕駛人均未酒駕，將進一步調查車禍肇責。

貨車被追撞後，往前滑行，油漆在後方拉出一條長長的白線。（圖／翻攝畫面）

小港分局警方指出，前天下午13時56分許，小港區沿海一路與力群路口發生一起曳引車追撞貨車的交通事故，當時裝載油漆的貨車由沿海一路北往南方向行駛，行經路口停等紅燈時，遭後方一輛曳引車追撞，導致貨車向前滑行，過程中後方所載的油漆桶不慎溢出，灑落路面。

滿載白色油漆的貨車遭追撞，滑行至前方路口。（圖／讀者提供）

由於油漆剛好是白色的，該處路口柏油路瞬間變成一片雪白，路過民眾紛紛搶拍，有網友將現場畫面PO網後，網友紛紛詢問發生何事？「聖誕老公公要來了？」、「平安夜奇景？」、「高雄下雪了?」；事故發生後，環保局人員已派員清除路面，警方將調查車禍肇事責任。

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(中時新聞網)