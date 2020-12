范瑋琪年初因為口罩失言風波,在私人臉書痛批蘇貞昌「狗官」,遭到網友抨擊,事隔近一年,再度為此事道歉,未料多數網友依舊不買帳,近日PO出某名牌禮物的照片,卻不小心把品牌英文名稱寫錯,再次慘遭圍剿,讓她趕緊在第一時間公開道歉。

范瑋琪22日在臉書PO出知名精品送的聖誕禮物照,只見她寫道:「Thank you #buberry!! Its the time of the season again」,不過卻有眼尖網友發現她將品牌名稱寫錯,嘲諷以她的哈佛學歷還拚錯字,真的是有失專業,而她也在留言處道歉:「不小心同事打錯了對不起以後會更注意」,第一時間就立刻認錯。

范瑋琪第一時間留言道歉。(圖/范范 范瑋琪 臉書)

看見范瑋琪擺低姿態的回應,似乎是怕再次引起網友不滿,讓許多支持她的粉絲心疼不已,紛紛留言:「不用在意別人怎麼看妳,只要知道妳在天父眼中是最棒的」、「沒有打過錯字的人才有資格說別人」、「打字講話那麼酸的人,真的不怕有報應嗎?到底是想把當事人逼到怎樣你們才放過」。

范瑋琪25日凌晨在臉書發文吐心聲,除了再次道歉之外,也表示深切反省後,把一切工作停下腳步,學習說話表達的藝術,此外更強調希望傷害能衝著她就好,請求大家放過她的家人,並且喊話:「給我一個重新改變的機會吧」。

(中時新聞網)