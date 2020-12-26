范瑋琪年初因為口罩失言風波，在私人臉書痛批蘇貞昌「狗官」，遭到網友抨擊，事隔近一年，再度為此事道歉，未料多數網友依舊不買帳，近日PO出某名牌禮物的照片，卻不小心把品牌英文名稱寫錯，再次慘遭圍剿，讓她趕緊在第一時間公開道歉。

范瑋琪22日在臉書PO出知名精品送的聖誕禮物照，只見她寫道：「Thank you #buberry!! Its the time of the season again」，不過卻有眼尖網友發現她將品牌名稱寫錯，嘲諷以她的哈佛學歷還拚錯字，真的是有失專業，而她也在留言處道歉：「不小心同事打錯了對不起以後會更注意」，第一時間就立刻認錯。

范瑋琪第一時間留言道歉。（圖／范范 范瑋琪 臉書）

看見范瑋琪擺低姿態的回應，似乎是怕再次引起網友不滿，讓許多支持她的粉絲心疼不已，紛紛留言：「不用在意別人怎麼看妳，只要知道妳在天父眼中是最棒的」、「沒有打過錯字的人才有資格說別人」、「打字講話那麼酸的人，真的不怕有報應嗎？到底是想把當事人逼到怎樣你們才放過」。

范瑋琪25日凌晨在臉書發文吐心聲，除了再次道歉之外，也表示深切反省後，把一切工作停下腳步，學習說話表達的藝術，此外更強調希望傷害能衝著她就好，請求大家放過她的家人，並且喊話：「給我一個重新改變的機會吧」。

(中時新聞網)