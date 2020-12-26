北海道日本火腿鬥士隊強投有原航平於日本時間11月26日透過「入札制度」挑戰大聯盟，明天上午7點是最後期限，如果沒有大聯盟球隊和他議約成功便入札無效。美國媒體《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）今（26）日爆料，有原航平已與遊騎兵隊簽約，合約期限2年，價碼600至700萬美元。

日本大賽結束的第2天，火腿隊就向大聯盟送出有原航平的入札申請，按規定以1個月為期限，大聯盟球團可與有原議訂合約，如果談不成即回歸母隊火腿，截止時間是27日上午7點。昨天是日本時間的耶誕節（25日），遊騎兵不啻送給有原一份大禮，助他如願轉戰大聯盟。

有原航平在去年12月4日與火腿隊續約時表明態度，今年一定要申請入札挑戰大聯盟，今年球季結束後他重申此一立場。而火腿隊也樂觀其成，透過入札制度協助他轉戰大聯盟成功。

有原航平由經紀人伍爾夫（Joel Wolfe）代為處理簽約事宜，伍爾夫所屬的公司也負責雙城隊前田健太、小熊隊達比修有的經紀事務。伍爾夫說會儘可能協助有原做好準備，包括使用大聯盟的球做練習等。本月20日有原航平專程赴美，這應該就是簽約前的最後協商階段；有原說，到大聯盟打球是從廣島廣陵高校時期就有的夢想，迄今未變。

有原航平是2015年太平洋聯盟新人王，去年拿下15勝獲得勝投王，2016年曾協助火腿擊敗廣島，贏得「日本一」。他在火腿6年累計戰績60勝50敗、自責分率3.74，今年薪資1億4500萬日圓。

(中時 )