金門古寧頭戰役向共軍開出第一砲的國軍英雄熊震球昨天凌晨過世，享耆壽90歲。國防部副參謀總長執行官徐衍璞上將率裝訓部指揮官等人，今日上午代表部長前往熊府捻香致意，後續配合家屬全力協助辦理治喪事宜，以示崇榮。

民國38年爆發古寧頭戰役，當時熊震球才18歲、入伍2年，擔任戰車3團1營編號66戰車的發射手。10月24日，66號戰車在演習結束的回程途中拋錨，搶修期間，同排的64號、65號兩輛戰車一同留在現場警戒。25日凌晨，共軍渡海來犯，剛好遭遇到在海岸邊的我軍戰車，熊震球向共軍擊發出古寧頭戰役的第一發砲彈，「穿甲彈」擊中共軍的彈藥船，一場驚天動地的血戰就此展開。

前總統馬英九任內頒發「中華民國保衛臺灣紀念章」，表揚保衛臺灣作戰的有功人員，熊震球獲頒編號第一號的保臺紀念章。

去年10月23日、古寧頭戰役70週年前夕，馬英九特地拜訪熊震球當面致謝。馬英九說，當時現場3輛戰車，6挺重機槍，每輛戰車有123發砲彈，7500發子彈，國軍不讓共軍站上乾淨的沙子，都要在海水裡解決，擔任戰車3團1營編號66戰車發射手的熊震球，雙手也幾乎沒離開過扳機。

(中時 )