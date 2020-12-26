衛福部長陳時中今（26）日上午陪同行政院長蘇貞昌視察烏來檢疫所，媒體詢問，英國出現新冠變種病毒，華航明天將載120人從英國回來，國內防疫如何因應？陳時中表示，當然進來都要採檢，也入住集中檢疫所，在集中檢疫所當然會提高警覺，14天完後還要採檢，陰性才會放行，再進行自主健康管理。

媒體追問，春節期間不論是否從英國，都將有大批國人返國，檢疫所是否已準備好？陳時中回應，目前檢疫所有29家，陸續增加了3200多個床位，還有6家應該明年1月初就會開始營運。

至於有部分檢疫所老舊，陳時中說，各檢疫所條件不同，有些裝潢沒那麼好，但基本設備都有，因應防疫需要，國家盡可能給大家做最好的安排，護理人員和後勤人員在處理上都非常好。

媒體追問，檢疫所周邊居民都滿緊張，新增檢疫所有沒有這樣困擾？陳時中說，現在社會接受度相對比較高，沒有過度緊張情況，集中檢疫所對整體防疫貢獻實在非常大，所有緊急特別情況，若不是有這些集中檢疫所，我們防疫第一線就不見得會守得住。

(中時 )