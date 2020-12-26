蔡英文總統今出席「2020年度法學會議暨第50屆會員大會」致詞表示，扎根本土，接軌國際。對自己越了解，也就越能在國際舞台上，形成代表臺灣的論點，創造屬於臺灣的貢獻。

總統致詞時表示，50年前，臺灣處於威權統治的年代，但當時的法律人，本於專業倫理和價值信念，組成了學會，透過舉辦學術活動、推展法律服務，致力於倡議法治的精神。更令人欽佩的是，學會成員積極走入社會，在臺灣爭取民主轉型、司法改革，並在人權保障的過程中善盡責任，提供屬於法律人的觀點。

總統說，學會在90年代正式更名，經過鍥而不捨的努力，終於成為內政部立案中，第一個以「臺灣」為名的全國性團體，充分彰顯出學會成員對臺灣主體的認同。

總統指出，身為在臺灣求學、也曾經在臺灣教書的法律人，她對於能身處在願意追求真理、捍衛價值的學界環境，能向學會許多令人敬佩的先進學習，真的感到很光榮。

她說，也觀察到，因為有台灣法學會建立的傳統，在臺灣，一代又一代的法律人，大多具有深刻的公共關懷。很多人都意識到法律人對於推動國家社會的進步，有無可迴避的責任，也努力實踐已故林山田教授的「戰鬥的法律人」信念，令人欣慰。

總統指出，今天的研討會主題是「國際規範與台灣法制」。可以看到，在臺灣逐步成為成熟民主國家的過程中，透過法律人擅長的比較法研究，法律界扮演了銜接國際規範和在地經驗的橋樑。

總統舉例，在她擔任總統後，經過一段時間的討論，今年終於成立符合聯合國「巴黎原則」的國家人權委員會，讓臺灣的人權制度更進一步接軌了國際人權體系。這當中，法律人就有相當多的具體貢獻。

總統認為，在全球供應鏈加速重組的此刻，臺灣經濟必須更積極超前部署。不論是智慧財產權保障、爭取跨國人才，還是跨國貿易談判，在這些過程中，也絕對少不了法律人的參與。

總統強調，接軌國際規範的同時，也需要對臺灣本土經驗有充分了解，才能有意義的比較，形成具有現實感的改革方案。關於這一點，她很推崇稍後要發表演說的王泰升教授。透過對法律史的鑽研，王泰升教授主張「多源而多元的台灣法」，讓人能更理解臺灣獨特的歷史經驗。

總統除感謝學會長期的貢獻外，更期許，在下一個50年，台灣法學會的成員們同樣可以發揮專業，協助臺灣各個領域的法制和人權保障工作，持續深化，也持續累積出臺灣的獨特經驗。

隨後，總統也親頒獎座予前司法院長、台灣法學會榮譽顧問賴浩敏，表彰他對促進法學發展的卓越貢獻。

(中時 )