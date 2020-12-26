That @KingJames fadeaway is a thing of beauty.



(📺: ABC & ESPN) pic.twitter.com/eopiGUbpGc — Los Angeles Lakers (@Lakers) December 26, 2020

靠著「小皇帝」詹姆斯、「一眉哥」安東尼戴維斯與哈瑞爾3人得分都破20，湖人26日在耶誕大戰，輕鬆以138比113擊退東契奇領軍的獨行俠，本季首勝入袋，詹皇也正式超越「大O」奧斯卡羅伯生，成為耶誕大戰史上得分第2高的球星。

揮別開幕戰遭快艇修理的陰影，湖人一開賽就在詹姆斯、安東尼戴維斯兩人聯手下取得領先優勢，戴維斯雖遭對方肘擊臉部，造成嘴唇有點浮腫，仍在上半場拿下18分、6籃板，詹皇也有14分、7助攻，打完上半場，湖人69比57領先。

來到下半場，湖人一度擴大領先到17分，但獨行俠仍靠東契奇、柏克等人火力，打到末節曾縮小差距到個位數，可是接著哈瑞爾連進兩個中距離，安東尼戴維斯也三分命中，湖人重新擴大領先到20分以上，詹姆斯也可好好坐板凳到結束。

詹姆斯拿下22分、10助攻與7籃板的接近大三元數據，距離耶誕大戰史上得分王「小飛俠」布萊恩還剩12分差距，安東尼戴維斯也拿28分、8籃板及5助攻，哈瑞爾22分，剛拒絕湖人兩年續約的薛洛德18分、6助攻，庫茲馬13分。

獨行俠先發5人得分全都上雙，其中以東契奇27分、7助攻表現較佳，賈許理查生與柏克各有17分，芬利史密斯與小哈達威各拿10分，不過獨行俠目前還在等待10月才進行膝蓋手術的「波神」波爾金吉斯傷癒歸隊，整體陣容還不完整。

(中時 )